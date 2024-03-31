Oy kullanmak için gitti merdivenlerden düştü

Erzincan’da bir vatandaş oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı.
Olay, saat 13. 00 sıralarında Barbaros Mahallesindeki Osmangazi İlköğretim Okulunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanan bir vatandaş okuldan çıkışta merdivenlerde ayağının takılması üzerine düşerek yaralandı. Okulda görevli kolluk kuvvetlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla vatandaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.