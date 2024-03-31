- Bölge

Oy kullanmak için gitti merdivenlerden düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan’da bir vatandaş oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı.

Oy kullanmak için gitti merdivenlerden düştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan’da bir vatandaş oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı.

Oy kullanmak için gitti merdivenlerden düştü

Olay, saat 13. 00 sıralarında Barbaros Mahallesindeki Osmangazi İlköğretim Okulunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanan bir vatandaş okuldan çıkışta merdivenlerde ayağının takılması üzerine düşerek yaralandı. Okulda görevli kolluk kuvvetlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla vatandaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Erzincan, seçim, Erzincan seçim, oy kullanma, son dakika

31 Mar 2024 - 15:49 Erzincan- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL