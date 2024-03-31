İsrail çadırlara sığınan sivilleri vurdu

İsrail’in Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş insanların sığındığı çadırları vurması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, 7 Ekim’de başlattığı Gazze Şeridi saldırılarına aralıksız ve hedef gözetmeksizin devam ediyor. İsrail, bugün de Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.