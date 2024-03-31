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İsrail çadırlara sığınan sivilleri vurdu

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İsrail’in Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş insanların sığındığı çadırları vurması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail çadırlara sığınan sivilleri vurdu mask
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İsrail’in Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş insanların sığındığı çadırları vurması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail çadırlara sığınan sivilleri vurdu

İsrail, 7 Ekim’de başlattığı Gazze Şeridi saldırılarına aralıksız ve hedef gözetmeksizin devam ediyor. İsrail, bugün de Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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31 Mar 2024 - 15:42 - Dünya

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