İsrail çadırlara sığınan sivilleri vurdu

İsrail’in Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş insanların sığındığı çadırları vurması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, 7 Ekim’de başlattığı Gazze Şeridi saldırılarına aralıksız ve hedef gözetmeksizin devam ediyor. İsrail, bugün de Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı