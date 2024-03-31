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UMKE ekipleri bu sefer demokrasi için görev yaptı

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Muğla’da yaşlı, hasta ve engelli bireylerin oylarını kullanabilmesi amacıyla 37 ambulans, 37 hasta nakil aracı v e 235 sağlık personeli görevlendirildiği belirtildi. Sabah oy verme işlemlerinin başlaması ile birlikte UMKE ekipleri demokrasi için görev yapmaya başladı.

UMKE ekipleri bu sefer demokrasi için görev yaptı mask
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Muğla’da yaşlı, hasta ve engelli bireylerin oylarını kullanabilmesi amacıyla 37 ambulans, 37 hasta nakil aracı v e 235 sağlık personeli görevlendirildiği belirtildi. Sabah oy verme işlemlerinin başlaması ile birlikte UMKE ekipleri demokrasi için görev yapmaya başladı.

UMKE ekipleri bu sefer demokrasi için görev yaptı

Hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı vatandaşlar için ücretsiz olarak oy kullanacakları merkezlere ulaşımları, hasta nakil araçları ve ambulanslarla sağlanıyor. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı vatandaşların oy kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı çalışmadan faydalanmak isteyenler 444 38 33 veya 0252 212 43 06 numaralı telefonları arayarak oylarını kullandılar.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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31 Mar 2024 - 15:40 Muğla- Bölge

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