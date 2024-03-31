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556 adet sahte altın ve tarihi eser ele geçirildi

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılıkta kullanılmak üzere hazırlanan 556 adet tarihi eser ve ve altın görünümü verilmiş malzeme ele geçirildi.

556 adet sahte altın ve tarihi eser ele geçirildi mask
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılıkta kullanılmak üzere hazırlanan 556 adet tarihi eser ve ve altın görünümü verilmiş malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesi Ağaçgeçit Mahallesine dolandırıcılıkta kullanılmak üzere hazırlanan tarihi eser ve ve altın görünümü verilmiş madeni para getirileceği ve söz konusu tarihi malzemelerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildi. Elde edilen bilgiler ışığında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde; 556 adet altın ve tarihi eser görünümü verilmiş malzeme ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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31 Mar 2024 - 15:38 Diyarbakir- Bölge

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