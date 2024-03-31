31 Mar 2024 - 15:24- Bölge G:

Milyonluk cip alev alev yandı

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TEM Otoyolu Düzce geçişinde alev alev yanan lüks cip kullanılamaz hale geldi.

Milyonluk cip alev alev yandı mask
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TEM Otoyolu Düzce geçişinde alev alev yanan lüks cip kullanılamaz hale geldi.

Milyonluk cip alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan A.R. idaresindeki 34 AHR 004 plakalı Land Rover marka cipin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç, sürücü emniyet şeridine çektikten sonra adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cipte çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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31 Mar 2024 - 15:24 Düzce- Bölge

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