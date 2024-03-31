Ailesini depremde kaybeden acılı baba oyunu kullanmayı ihmal etmedi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yıkılan binada ailesi kaybeden engelli depremzede 31 Mart yerel seçimlerine tekerlekli sandalyesi ile gelerek oyunu kullandı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede Mustafa Kala, 6 Şubat depremini Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Bedir apartmanında yakalandı.
35 kişinin hayatını kaybettiği depremde çocukları ve eşini de kaybeden deperemzede vatandaş enkazdan yaralı kurtularak ampute kaldı.
Depremzede vatandaş oyunu kullanmak için, Hayrullah Mahallesi Şehit Cemit Kaçmaz Anadolu Lisesi'ne geldi.
Tekerlekli sandalyesi ile sınıfa girip oy pusulasını teslim alan vatandaş kabinde kullandığı oyu sandığa attı.
depremzede vatandaş, "Enkazda kaldık hanımı ve çocukları kaybettik. Bende enkazdan çıktım. Depremde enkazdan çıkarıldım. Bacağım ampute. Sol ayağım ampute, sağ ayağımda ise sinir kaybım var. Oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.