Depremin vurduğu mahalle seçim heyecanı

Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlar, sabah saatlerinde kendisini önümüzdeki 5 yıl yönetecek olan yerel yöneticilerini seçmek için sadık başına geldi.

Depremin merkez üssü kentte bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin de içinde bulunduğu Şazibey Mahallesinde oy verme işlemi devam ediyor.

Oy kullanma işleminin 16.00'da tamamlanmasının ardından, oy sayım işlemine geçilmesi bekleniyor. Enkaz yığınına dönen mahallede vatandaşların kira ve konteyner kentlerde yaşadığı öğrenildi.

Depremzede Yunus Sarı, “O depremi yaşayan bilir ne çektiğimizi ve nelerle karşılaştığımızı Allah biliyor. Hükümet yanımızdaydı Allah razı olsun. Çadırda kaldık konteynerde kaldık açıkta değiliz yiyecek ekmeğimiz var kim kazanırsa hayırlı olsun” dedi.

Cennet Sarı ise “Depremzedeyiz, konteyner kentte kalıyoruz hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı