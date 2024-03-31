Kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Sivas'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Hocabey köyü yolu üzerinde meydana geldi. Heyelan sonucu dev kayalar yola devrildi. Şans eseri yoldan geçen araçların olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kayalar yolu trafiğe kapatınca durum Sivas İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerine haber verildi. Yol iş makinalarının yardımıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.