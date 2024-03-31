Seyyar sandıklarlar seçmenin ayağına gitti

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy kullanmak için sandığa gidemeyen seçmenler için seyyar sandıklar taşındı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler sabah saat 07.00 itibariyle sandığa gitmeye başladı. Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen bin 582 sadıkta oy kullanacak.
Sandığa gidemeyen ve seyyar sandık talep eden yaşlı ve hastalar için seyyar sandık uygulaması yürürlüğe kondu. Adıyaman’da seyyar sandık talep eden 25 kişi için seyyar sandık taşındı. Seyyar sandıkların bulundukları adreslerine gelmesinden dolayı oldukça mutluluk duyduklarını dile getiren vatandaşlar, görevlilere teşekkür etti.
Vatandaşlar yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen vatandaşlar, daha bir Adıyaman için oy kullandıklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.