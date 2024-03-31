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Yaşlı çiftten gülümseten seçim atışması

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Türkiye, sabah saat 07.00’de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için tercihte bulundu. Elazığ’da hasta olan bazı vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine başvurarak taleplerini iletti.

Yaşlı çiftten gülümseten seçim atışması mask
Yaşlı çiftten gülümseten seçim atışması
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Türkiye, sabah saat 07.00’de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için tercihte bulundu. Elazığ’da hasta olan bazı vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine başvurarak taleplerini iletti.

Yaşlı çiftten gülümseten seçim atışması

Ekipler, hazırlıklarını yapıp talepte bulunan vatandaşları evlerinden ve hastaneden alarak oy kullanacakları okula götürdü. Bunlarda biri de Çaydaçıra Mahallesi'nde yaşayan ZekiSaatçı oldu. Ekipler, yaşlı adamı oy kullanmak için okula götürmek üzere iken, eşi, "Devlet senin ayaklarına oy kullanman için ekip gönderiyor, hangisine verirsen inşallah vermediğin kazanır" dedi.

Yaşlı çiftten gülümseten seçim atışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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31 Mar 2024 - 15:08 Elaziğ- Bölge

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