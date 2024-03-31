Yaşlı çiftten gülümseten seçim atışması

Türkiye, sabah saat 07.00’de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için tercihte bulundu. Elazığ’da hasta olan bazı vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine başvurarak taleplerini iletti.
Ekipler, hazırlıklarını yapıp talepte bulunan vatandaşları evlerinden ve hastaneden alarak oy kullanacakları okula götürdü. Bunlarda biri de Çaydaçıra Mahallesi'nde yaşayan ZekiSaatçı oldu. Ekipler, yaşlı adamı oy kullanmak için okula götürmek üzere iken, eşi, "Devlet senin ayaklarına oy kullanman için ekip gönderiyor, hangisine verirsen inşallah vermediğin kazanır" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.