Mevsimsel alerjinin belirli mevsimlerde ortaya çıkan ve genellikle çiçeklenme dönemiyle ilişkilendirilen alerjik reaksiyonlar olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, hava yoluyla taşınan alerjenlere maruz kaldığında ortaya çıkan bu reaksiyonların, burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve sulanma, boğazda kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösterdiğini söyledi. Çakır, “Bu tepkiler, vücudun normalde zararlı olmayan maddelere aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar. Mevsimsel alerjilere eşlik eden enfeksiyonlar genellikle solunum yollarını etkiler. Özellikle mevsim geçişlerinde, alerjik bireylerin burun ve boğaz bölgelerinde hassaslaşmış dokular enfeksiyonlara daha yatkın hale gelir. Soğuk algınlığı, grip gibi viral enfeksiyonlar veya bakteriyel enfeksiyonlar bu dönemde gelişebilir. Bu enfeksiyonlar, semptomların daha ağır bir şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir ve tedavi sürecini uzatabilir. Bu nedenle, mevsimsel alerjileri olan bireylerin, alerji mevsimi boyunca bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve enfeksiyonlardan korunmak için önlemler alması önemlidir” dedi.

"SÜRECİ DAHA KOLAY ATLATMAYA YARDIMCI OLUR"

Anadolu propolisinin immunomoodulatuvar etkilere sahip olduğunu kaydeden Çakır, “Bağışıklık sistemini dengelemeye yardımcı olur. Dolayısıyla, akut ve kronik solunum yolu hastalıkları ile mevsimsel alerjilere karşı düzenli Anadolu Propolisi tüketimi, bağışıklık sistemini dengeleyerek bu süreci daha kolay atlatmaya yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

“PROPOLİS, HASTALIK SÜRESİNİN VE ŞİDDETİNİN AZALTILMASINA YARDIMCI OLUYOR”

Propolisin, çocuk ve yetişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarının süresini azaltmaya ve şiddetini hafifletmeye yardımcı olduğuna dikkat çeken Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise “2004 yılında yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel bir çalışmada, propolisli karışımın çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı etkisi incelenmiştir. 12 hafta süren çalışmaya üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren 430 çocuk katılmıştır. Katılımcılar, 2 gruba ayrılmıştır. 1. grupta yer alan 215 çocuğa 50 mg ekinezya, 50 mg propolis ve 10 mg C vitamini ile hazırlanan karışım verilmiştir. 2. grupta yer alan 215 çocuk ise hiç propolis almamıştır. Bilimsel çalışmanın sonucunda, propolisli karışım tüketen çocukların ateş, öksürük gibi semptomlarında, hastalık süresi ve hastalık gün sayısında azalma gözlemlenmiştir” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı