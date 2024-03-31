Vali’den Yüksekova'ya müjde

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova’ya planlanan 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Vali Ali Çelik, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüksekova’ya planlanan 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için çalışmalar başladı. Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi'nin yanına ek bina olarak planlanan 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin proje aşaması tamamlanmış olup, ihale süreci 29 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlayacaktır. Hastanemizin Yüksekova’ya hayırlar getirmesini temenni ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ ya şükranlarımızı arz ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı