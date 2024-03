Kanser hastaları dikkat! Enerji içeriği yüksek besinler tüketin

Kanser hastalarının alacağı besinlerin önemine vurgu yapan Diyetisyen Burcu Çoban, kanser hastalığının etkilerini ve bu etkilerin getirdiği olumsuzları önlemek adına tüketilmesi gereken besinler hakkında merak edilenleri BUSABAH Medya’ya konuşarak anlattı.

“BESİN ÇOK SUÇLANAMAZ”

Kanser hasatlığına yakalanmanın birden çok etkisi olduğunu söyleyen Diyetisyen Burcu Çoban, “2014 yılından beri özel hastanelerde, kurumlarda çalıştım. 2022 yılında kendi kliniğimi açtım. Aslında kanser yapıcı direkt bir besin grubundan bahsedemeyiz. Bu genel bir durumdur. Bunun içinde genetik faktörler, çevresel faktörler ile birlikte birçok faktör var. Kansere sebep olan besin çok suçlanamaz. Günümüzde maalesef paketlenmiş ürünler çok fazla tüketiliyor. Temiz olmadığını biliyoruz ve eskiden olduğu gibi ürünler saf haliyle soframıza gelmiyor. Besinlerin genetiğiyle oynanıyor. Mesela çok fazla ilaçlama yapılıyor vesaire derken bu bizim sağlığımızı olumsuz etkileyen durumlardan oluyor” şeklinde konuştu.

“MEVSİMİNDE SEBZE VE MEYVE TÜKETMEK”

Diyetiysen Çoban, Meyve ve sebzeyi mevsiminde tüketmeye dikkat etmemiz gerektiğini belirterek, “Öncelikle yeterli ve dengeli beslenmeden bahsetmek istiyorum. Bununla beraber her besin grubundan mutlaka olması gerekir. Protein, karbonhidrat, süt, tam tahıllı dediğimiz ekmek grubu, antioksidan içeriği yüksek, vitamin içeriği yüksek, A, C, E, Selenyum gibi vitamin ve minerallerden yüksek beslenme programına sahip olmamız gerekiyor. Bununla beraber mevsiminde sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Tam tersi bizi hastalığa sürükleyen nedenlerden biri de bu. Çok fazla mevsiminin dışında sebze ve meyve tercih ediyoruz. Eskiden olduğu gibi o dönemde hangi meyve sebze zamanıysa onu tüketmek her zaman daha sağlıklı. Buna dikkat edebiliriz. Kremalı pasta, dışarıdan satın alınan pastane ürünlerine dikkat etmek gerekir. Ama işlenmemiş çok fazla sebze ve meyveyi çiğ olarak tüketmelerini de istemiyoruz. Dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden, raf ömrü uzun ürünlerden biraz daha uzak durmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLER

Sebze ve meyve grubunda kırmızı ve mor renkli olanların faydasını Diyetiysen Çoban, şu şekilde anlattı:

“Domates çok önemli antioksidan içeriği yüksek besin grupları arasındadır. Kırmızı ve mor renkli besinlere antioksidan içeriği yüksek besinler diyebiliriz. İşte bunlardan berigiller dediğimiz böğürtlen, ahududu, kırmızı turp ya da karadut gibi. Bunların hepsi aslında antioksidan içeriği. Kırmızı, mor renkli sebze ve meyveler. Her zaman antioksidan içeriği yüksek ve bizi destekleyen sebze ve meyvelerdir.”

“TEK BİR BESİNE YÖNELMEK DOĞRU DEĞİL”

Diyetisyen Çoban, bazı besinlerin hastalıklara ve kansere iyi geldiğini belirterek, “Örneğin günümüzde brokoli grubunun daha çok erkekler için prostat kanserinde önemli destekleri bulunduğu bilinir. Turunçgiller, ondan sonra dediğimiz gibi kırmızı, mor meyve grupları, göğüs kanseri hastalığı, göğüs kanseri açısından destekleyici gruptur. Her zaman dediğimiz gibi kırmızı meyveler, sonra turunçgiller. Bunların içinde işte portakal, mandalina, kayısı gibi meyve grupları da aynı şekilde destekleyici besin grupları arasında diyebiliriz. Baharat grubu biraz daha metabolizmayı hızlandıran, vücut ısısında destekleri olan destekleyicilerdendir. Özellikle zerdeçal bu anlamda sistemi destekleyen baharat gruplarından biridir. Ama biraz daha tercihe bağlı” dedi.

ENERJİ İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLER TÜKETMELİLER

Kanser hastalarına enerji içeriği yüksek besinler tüketmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Çoban, “Kanser hastası olanlar bitter çikolata tüketebilir. Çünkü antioksidan içeriği yüksek yağ oranı daha düşüktür. Biz genelde kanser hastalarına enerji içeriği yüksek, hacim olarak küçük besinleri önermek durumunda kalıyoruz. İştahsızlık ve ani zayıflama yaşadıkları için evde yapılmış bir kek poğaça tüketebilirler. Açıkçası kremalı gofretli bir çikolata yönelmelerini de istemeyiz. Çünkü daha çok kendilerini destekleyecek bütün gruplarını almalarını isteriz. O besin gruplarını kendilerine işledikleri hale getirebilirler. Mesela sütlü bir tatlı olarak muhallebi, kazandibi, keşkül, puding tarzı tatlılarla destekleyebiliriz. Karbonhidrattan uzak durun diyemiyorum. Çok fazla şerbetli tatlı ve hamur işi tatlılarından uzak durmaları gerekir. Karbonhidrat süreyi biraz daha zorlaştıracaktır” diye konuştu.

“SU BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ GRUPTUR”

Diyetisyen Çoban, son olarak kanser hastalarına yönelik önemli tavsiyelerde bulunarak, “Mutlaka protein içeriği yüksek beslenmelerini öneriyorum. Protein gruplarından en kötü yumurta tüketmeleri önemli. Süt ve süt grubu ürünlerden peynir, süt, yoğurt, ayran ve hangi meyveyi istiyorlarsa tüketebilirler. Bundan yana sıkıntımız yok ama vücut belli bir sıvı kaybı yaşadığı için ya da belli bir bağırsak florası bozulduğu için yoğurt, kefir, tam tahıllı ekmek tüketebilirler. Su tedavinin getirdiği etkileri vücuttan iyice atabilmek için önemli gruplardan biridir. Çok fazla çay ve kahve yerine su, suya dikkat edilmesi gerekiyor. Fiziksel aktiviteye önem verebilirler. Çünkü temiz hava motivasyonu arttıracaktır. Uyku düzenine dikkat etmeleri gerekir. Dediğim gibi bunlar bir bütündür, ayırt edemeyiz. İnsanlarda böyle bir algı oluşturmak da istemem” dedi.