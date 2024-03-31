Her derde deva ot: Çörek Otu

Peygamber Efendimizin övgüsüne mahzar olan Çörek otu tohumu adeta şifa saçıyor. Ölümden başka her şeye çare olduğu söylenen bu ot, birçok vatandaş tarafından severek tüketilirken, esnaflar çörek otuyla ilgili BUSABAH Medya’ya önemli bilgiler verdiler.

“METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR”

Çörek otu ile ilgili bir hadisi hatırlatan Ali Yıldırım,

“Peygamber Efendimizin çörek otu hakkında hadisi şerif var. Ölüm hariç her derde deva diye. Çörek otu; astıma, bronşite, nefes darlığına, şeker hastalığına birebir faydası var. Şu anda kilosu 250 TL’dir. Bizim yerli olduğu için Kütahya'dan getiriyoruz. Herkese tavsiye ederim ve bir çay kaşığı sabahları aç karnına yerlerse hem zayıflamaya yararken hem metabolizmayı hızlandırıyor. Çörek otunu çekip yoğurda katıp da yiyebilirler. O şekilde de etkili olabilir”

şeklinde konuştu.

“KİLOSU 150 TL”

Çörek otunun Türkiye’de çokça bulunduğuna dikkat çeken Abdullah Akar isimli esnaf ise,

“Hadisi şerif var. Peygamber efendimiz buyuruyor. ‘Ölüm hariç her şeye devadır’ diye. Yani gerçekten bu çörek otu şeker hastalığından tutun, kalp damar hastalıkları, tansiyon, astım, bronşit ve karaciğer hastalıklarında kullanılabilir. Çok etkili bir tohum. Şu anda kilosu 150 TL’dir. Yurt dışından gelen de var, yerli olan da var. Biz yerli almaya çalışıyoruz ama olmadığı zaman da Antep'ten getiriyoruz. Türkiye'de de bayağı var”

diye konuştu.

“SAÇ DÖKÜLMESİNDE KULLANILABİLİR”

Çörek otunun insanlardan çok talep gördüğünü söyleyen Erdal Yıldırım isimli esnaf ise,

“32 senedir baharatçılık yapıyorum. İnsanlarda ölümün haricinde bütün hastalıklara iyi gelir. Bir de normalde peygamber efendimizin bir hadisi var, ondan dolayı da şu an insanların talep ettiği bir ürün. Vücuttaki yaralar için de iyi geliyor. Mesela mide yarası, gastrit, mide ülseri, mide yanması, saç dökülmesi için aynı şekilde kullanılabilir. Ondan sonra zayıflama için de kullanılabilir. Aşırı şekilde faydaları var. Normalde taze çekilip taze tüketilmesi gerekiyor. Taze çekilmediği zaman normalde beklediği zaman asiti kaçtığı için ister istemez faydası az görülür”

söylemlerine yer verdi.

“GENELLİKLE YOĞURDA KATILARAK TÜKETİLİR”

Çörek otunu yoğurda katmadan yemeleri gerektiğini belirten Erdal Yıldırım,

“İçinde kalsiyum, demir, çinko, bunlar hepsi vardır. İçinde antioksidan barındırır. Genellikle yoğurda katılarak tüketilir. Yoğurt bazı dengeleri değiştirdiği için yoğurdu tavsiye etmiyoruz. Ancak yoğurtla da faydasını görebilirler. Şu an kilosunu 160 TL’den satıyoruz. Kilo olarak alınmıyor ama 150 gram şeklinde satabiliyoruz. Türkiye'de de yetişiyor. Yurtdışında da yetişiyor. Biz genellikle Türkiye’de toptancılar şeklinde Antep tarafından getiriyoruz”

söyleminde bulundu.

“MİDEDEKİ TOKSİNLERİ DIŞARIYA ATIYOR”

“Çocukluğumdan beri bu bakliyat içindeyiz” diyen Mehmet Şerif Artun isimli esnaf da,

“Çörek otunu da Malatya'ya babam getirir dağıtırdı. Çörek otu bizim kalemimiz. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Çörek otunu Peygamber Efendimizin de bala katıp yediği söyleniyor. ‘Ölüm hariç her şeye şifadır’ dediği rivayet edilmiş. Midedeki toksinleri dışarı atması, bağırsakları düzenlemesi, hafızayı güçlendirmesine yarar ve diyabet ile kalp hastası olan insanlara iyi gelebilir. Peygamber Efendimizin ‘Ölüm hariç her şeye şifadır’ dediği gibidir. Tüketiminde ise eziyorlar. Dövdükten sonra yoğurda katabiliyorlar. Yani kişinin kendi isteklerine göre tüketebilirler. Birinci kalitede elenmiş olanın şu anda fiyatı 150 TL’dir”

ifadelerini kullandı.