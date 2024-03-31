Malatya Valisi Ersin Yazıcı: Olumsuz bir durum yok

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Fatih İlkokulu'nda oy kullanırken yaptığı açıklamada, Malatya'da oy kullanım süresinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Fatih İlkokulu'nda oylarını kullandı. Vali Yazıcı, diğer vatandaşlar gibi sırasını bekledi ve oyunu kullandı.

Vali Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Malatya'mız için hayırlı olsun. Türkiye'de doğu illerinde sabah 07:00, batı illerinde ise sabah 08:00'de oy kullanma işlemi başlamış durumdadır. 542 bin 177 seçmenimiz var. Oy kullanım süresi içerisinde herhangi bir olumsuzluğa şu ana kadar rastlanmamıştır. Sahada 4 bin 844 güvenlik görevlimiz bulunmakta. Sağlık problemi olan ve evinden çıkmakta güçlük çeken vatandaşlarımız olması durumunda 8 adet seyyar sandığımız aktif bir şekilde sahadadır. 131 konteynerimizde de oy kullanımı devam etmekte. İnşallah memleketimiz için, tüm ilçelerimiz için, hayırlı, güzel sonuçlar doğuracak, demokratik bir seçimi birlikte gerçekleştiriyoruz. Malatya'mız için hayırlı olsun diyorum." şeklinde konuştu.