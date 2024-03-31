Kadınların terapisi: Kâğıt Rölyef Sanatı

Özellikle depremden önce rölyef sanatı Malatya’da sevilerek yapılırken deprem sonrası imkânlar el vermeyince bu sanatı yapacak kişi sayısı da azalıyor. Fransızca bir kelime olan Rölyef, kâğıt üzerine 3 boyutlu kabartma yapılarak ortaya çıkan hareketli görüntü ile sanat değeri kazanıyor.

Malatya’da deprem sonrası şartlar gereği yoğunluğun azaldığına ilişkin konuşan Emine Kazancı, “Malatya'da depremden önce kâğıt rölyef sanatına ilgi daha fazlaydı. Çünkü Malatya’da depremden sonra oturan kişi sayısı azaldı. Bir de çoğu konteynerde olduğundan dolayı gelip gitme masraf olduğundan gelemeyenler var” ifadelerine yer verdi.

“25 YILLIK USTA ÖĞRETİCİ”

Kâğıt rölyef sanatına başlarken ki süreci anlatan Emine Kazancı, “Üniversitede ev ekonomisi bölümünü okudum. Ama kâğıt rölyef kursuna gittim sonrasında sanata elimin yatkın olduğunu bildiğimden dolayı kâğıt rölyef sanatı için sertifikamı alarak usta öğreticilik belgemi aldım. 25 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde kâğıt rölyef sanatında usta öğretici olarak kurs vermekteyim” dedi.

“RESİMLERİ İŞLEMEYE BAŞLIYORLAR”

Kazancı, kâğıt rölyef sanatında kullanılan malzemeleri ve yapım aşamasını şu şekilde anlattı:

“Kâğıt rölyef için hazırlanan resimler Ankara’da basılıp geliyor. Arkadaşlarımız da istenilen ebatta 15x21, 35x50 ya da 50x70 boyutunda olan resimlerden istediklerini tercih ediyorlar. Bu resimleri işlemeye başlıyorlar. Daha sonra boyutlandırarak araya çöp şiş, silikon kullanarak boyut veriyorlar. En sonunda vernik (kaplama) atıp çerçeveye gidiyor.”

“OSMANLI DÖNEMİNDE KÂĞIT KATI SANATI”

Osmanlı döneminde kâğıt rölyef sanatının farklı bir adla tabir edildiğini söyleyen Kazancı, “Kâğıt Rölyef sanatının amacı; aslında bu sanat önceden Osmanlı'ya dayanarak gelen bir sanat. Osmanlı döneminde kâğıt katı sanatı olarak geçiyormuş. Fakat teknolojiler el sanatlarında daha çok ilerledikçe bu defa 3 boyutlu kâğıt rölyef çalışması olarak çalışılmaya başlandı” şeklinde konuştu.

“7’DEN 70’E HERKES YAPABİLİYOR”

Kazancı, kâğıt rölyef sanatına büyük ilgi duyulurken kadınlar için terapi olduğunu belirterek,

“Şu an 3 grup olarak 36 öğrencim var. Buradaki kadınların hepsi kâğıt rölyef kursunda hobi olarak çalışırken bu sanatı kendilerine terapi olarak görüyorlar. Aynı zamanda güzel vakitler geçirerek kendi evlerine tablo çıkartıyorlar. Malatya'da şu an el sanatları olarak da kâğıt rölyefe gerçekten büyük bir ilgi ve istek var. Beğeni alıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Herkes evine tablo yapıp asamıyor. Yağlı boya, kara kalem çalışmaları yetenek gereken bir işlem. Fakat kâğıt rölyef kursunda teknik olarak gösterdiğimiz zaman bunu 7’den 70’e herkes yapabiliyor. Malatya'da depremden önce kâğıt rölyef sanatına ilgi daha fazlaydı. Çünkü Malatya’da depremden sonra oturan kişi sayısı azaldı. Bir de çoğu konteynerde olduğundan dolayı gelip gitme masrafından dolayı gelemeyenler var”

ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLA SAYIDA SERGİ”

Son olarak kâğıt rölyef sanatında sergi yaptığı yerleri sıralayan Kazancı,

“İnönü Kapalı Çarşısı’nda, belediyenin orada ki çadırlarda, kayısı festivalinde kâğıt rölyef sergileri yaptık. En fazla Malatya Park AVM ve Sanat Merkezindeki büyük alanda sergi yaptık. Halk Eğitim Merkezi müdürümüzün toplantıda söylediği gibi daha fazla sayıda sergi açacağımıza inanıyoruz”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.