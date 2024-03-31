Bursa ve Ankara’da 31 Mart 2024’te su kesintisi

Arızanın tespit edildiği tarih, 31 Mart 2024 saat 10:00 olarak belirlendi. Tamirat çalışmalarının ise aynı gün saat 17:00'ye kadar sürmesi planlanıyor. Bu süre zarfında, Kardeşler Mahallesi 1955 Sokak ve çevresinde ikamet eden vatandaşlar, suyun kesintiye uğramasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su kesintisinin tahmini olarak 31 Mart 2024 Pazar günü saat 10:00 ile 17:00 arasında devam edeceğini duyurdu. Ancak, tamirat sürecinin herhangi bir aksaklık yaşanmaksızın planlandığı şekilde ilerlemesi beklenmekte.

Bu süreçte, Yenimahalle ilçesindeki vatandaşlarımızın su kullanımını minimum seviyede tutmaları ve su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları önemli. Ayrıca, su kesintisiyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için ASKİ'nin resmi iletişim kanallarını takip etmeleri tavsiye edilmekte.

Ankara'da yaşanan bu ani su kesintisi, altyapı sistemlerinin bakım ve onarımının önemini bir kez daha göstermekte. Benzer şekilde, Bursa'da da yaşanabilecek su kesintileriyle ilgili vatandaşların Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BURSKİ) tarafından yapılan duyuruları dikkatle takip etmeleri önem arz etmekte.

Su kesintilerinin nedenleri genellikle bakım, onarım veya altyapı çalışmaları gibi faktörlerden kaynaklanmakta. Bu sebeple, ilgili kurumlar tarafından yapılan duyuruların yakından takip edilmesi, olası kesintilerden etkilenme riskini minimize etmek açısından büyük önem taşımakta.