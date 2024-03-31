Bağımsız aday Gezer oyunu kullandı

31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya'da da vatandaşlar sandık başına gidiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer de oyunu Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu’nda kullandı. Girişte vatandaşları ve seçim görevlilerini de selamlayan Gezer daha sonra 1080 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

“KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Burada kısa bir açıklama yapan Gezer,

“Bugün Türkiye için önemli bir gün. Burada görevli tüm arkadaşlarımız da bu önemli seçimin daha güvenli ve sağlıklı yürütülmesi açısından önemli görev ifa ediyorlar. Demokratik ülkelerde seçimler önemli fırsatlar ve mekanizmalardır. Bizde bu süreçte sorumluluk üstlenerek bir çalışma içerisine girdik. Bu seçimlerin başta Malatya’mız olmak üzere ülkemiz ve insanlarımız için hayırlar getirmesini diliyoruz. Yine bugün burada görev alan sandık görevlileri, emniyet teşkilatımız, okul görevlilerimiz ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimlerin bir şenlik içinde geçmesini diliyorum. Seçimden sonra da kim kazanırsa kazansın birlik ve beraberlik içinde bu şehre hizmet yapılmasını gerektiğini ifade ediyoruz. Malatya’da dostluğun, barışın insanlığın kazanmasını ve yine insanların hangi siyasi parti görüşü olursa olsun barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN