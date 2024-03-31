Bilal Yıldırım ailesiyle birlikte oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, oyunu ailesi ile birlikte kullandı. Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, ailesi ile birlikte geldiği Çilesiz Selahattin Eyyubi İlkokulu’ndaki 2116 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra bir açıklama yapan Bilal Yıldırım, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu kullandığını belirterek, “Vatanımıza milletimize, beldemize, mahallerimize hayırlı uğurlu olsun. Malatya’mız 6 Şubat depremlerinden sonra büyük bir yıkım aldı. İnşallah çalışkan kadroların işbaşı yaparak, Malatya’mızı tekrar ayağa kaldırılmasını temenni ediyorum” dedi ve okuldaki sandıkları gezdi.

Kaynak: BÜLTEN