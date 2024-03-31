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Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat mask
Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat
Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Aşağı bölgesine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı İnanlı bölgesine,

Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Bağdu bölgesine,

Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat

Yarın 12.00-13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Meydan bölgesine,

Yarın 13.00-17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih, Sağlık, Bağlar, Pınarbaşı bölgesine,

Yarın 12.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Korik bölgesine,

Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni Köy bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Dallıbel Köyü Kale Mezra, Öreniçi Köyü, Otlukaya Köyü, Doğanlı Köyü bölgelerine,

Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat

Yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kopuzlar Köyü, Beydamı Köyü, Yeniköy Köyü, Yeniköy Köyü Peşpınar Mezra, Mercimek Köyü, Günboğazı Köyü, Yolkonak Köyü, Kaçarlar Köyü, Yeniköy Köyü Akbayır Mezra, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra, Çağlarca Köyü Hopağaç Mezra, Tozkoparan Köyü, Camikebir bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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31 Mar 2024 - 13:32 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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