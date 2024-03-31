Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tepe Mahallesi, Seslikaya Köyü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 15.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi, Sıra Söğütler Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Şeker Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi, Yeni Mahallesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Fertek Mahallesi, Koyunlu Köyü; Aşağı Mevkii, Bahçelievler Mevkii, Bahçelievlerosb Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 14.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.