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Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak mask
Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak
Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak
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MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak

“Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tepe Mahallesi, Seslikaya Köyü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak

Yarın 13.30 ila 15.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi, Sıra Söğütler Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Şeker Mahallesi bölgelerine,

Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi, Yeni Mahallesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Fertek Mahallesi, Koyunlu Köyü; Aşağı Mevkii, Bahçelievler Mevkii, Bahçelievlerosb Mevkii bölgelerine,

Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak

Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak

Yarın 14.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Dikkat! Niğde’de geniş çaplı yaşanacak

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31 Mar 2024 - 13:27 Niğde- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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