Malatyalılar yeni ayın ilk haftasına dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,
2 Nisan 2024 Salı günü 05.00 ila 08.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kıyıcak, Darıpınar, Merdivenler, Şişman, Meydancık, Bahri, Erdemli, Dedeköy, Düztarla, Soğukpınar, Bağlıca, Kapıkaya, Mahmut Dursun, Yeniköy, Alhanuşağı, Salkımlı, Üçdeğirmen, Düzyol, Kamıştaş, Abuşoğlu, Tepebaşı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Güneyce, Kumluyazı, Topkıran, Gülenköy, Kozluk, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Bentköy, Karahüseyin, Şiro Taraksu, Çığırlı, Örencik, Çolak mahallelerine,
2 Nisan 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne,
2 Nisan 2024 Salı günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kayadibi, Çatalbahçe, Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Ağılbaşı, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Balaban, Aşağıulupınar, Ilıca, Günerli, Sakarya, Barındır, Kuzpınar, Hisarkale, Hisarcık, Karabayır, Yeşiltaş, Doğantepe, Çınar, Taşolar, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Taşevler mahallelerine,
2 Nisan 2024 Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.