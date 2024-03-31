Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı

Mahalli İdareler seçimleri için Malatya’da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Türkiye, 2024 Mahalli İdareler seçimleri için sandık başında. Yerel seçimlerde aralarında Malatya’nın da bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.
Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. İlk
dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı.
Kentte toplam 542 bin 177 seçmen, 2 bin 7 sandıkta saat 16.00’a kadar oy kullanabilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.