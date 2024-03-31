31 Mar 2024 - 10:29 - Gündem

Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı

Mahalli İdareler seçimleri için Malatya’da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Türkiye, 2024 Mahalli İdareler seçimleri için sandık başında. Yerel seçimlerde aralarında Malatya’nın da bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.