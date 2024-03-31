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Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı

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Mahalli İdareler seçimleri için Malatya’da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Türkiye, 2024 Mahalli İdareler seçimleri için sandık başında. Yerel seçimlerde aralarında Malatya’nın da bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.

Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı mask
Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı
Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı
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Mahalli İdareler seçimleri için Malatya’da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Türkiye, 2024 Mahalli İdareler seçimleri için sandık başında. Yerel seçimlerde aralarında Malatya’nın da bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.

Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı

Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. İlk

Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı

dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı.

Kentte toplam 542 bin 177 seçmen, 2 bin 7 sandıkta saat 16.00’a kadar oy kullanabilecek.

Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı
 
Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı
 
Konteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladıKonteyner Kentlerde oy kullanma maratonu başladı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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31 Mar 2024 - 10:29 Malatya- Gündem

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