- Sağlık

31 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 31 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 31 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

31 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 31 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 31 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

31 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Damla Eczanesi

Müjde Hastanesi yanı

24 saat açık

Emeksiz Eczanesi

Eski Verem Savaş Dispanseri karşısı Üst Emeksiz

24 saat açık

Reyhan Eczanesi

Yeşilkaynak Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Eski Askeri Hastene öncesi

24 saat açık

Dündar Eczanesi

Güngör Caddesi üzeri, Esenlik market yanı (Fahrikayan ilerisi Tecde’ye çıkarken) 100’üncü Yıl Parkı üstü

24 saat açık

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı

24 saat açık”

 

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31 Mar 2024 - 10:27 Malatya- Sağlık

Mahreç  Besime Güner

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