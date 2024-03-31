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Malatya’da seçim günü hava durumu

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçmesi; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Malatya’da seçim günü hava durumu mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Az bulutlu açık 23 derece,

Akçadağ: Az bulutlu açık 23 derece,

Arapgir: Az bulutlu açık 22 derece,

Arguvan: Az bulutlu açık 20 derece,

Battalgazi: Az bulutlu açık 24 derece,

Darende: Az bulutlu açık 24 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu açık 22 derece,

Doğanyol: Az bulutlu açık 24 derece,

Hekimhan: Az bulutlu açık 22 derece,

Kale: Az bulutlu açık 24 derece,

Kuluncak: Az bulutlu açık 22 derece,

Pütürge: Az bulutlu açık 22 derece,

Yazıhan: Az bulutlu açık 24 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu açık 24 derece”

 

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31 Mar 2024 - 10:22 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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