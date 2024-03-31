31 Mar 2024 - 10:22 - Gündem

Malatya’da seçim günü hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçmesi; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.