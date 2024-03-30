İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda, merkez Onikşubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde bir şahısın intihar girişiminde bulunmasıyla polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi hayat kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, depremde yakınlarını kaybetmiş ve ailesiyle ayrı yaşadığı belirtilen 40 yaşındaki N.E., ruhsal bunalım yaşayarak 7 katlı ağır hasarlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durumun vatandaşlar tarafından fark edilerek ambulans ve itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs ikna olmadı ve çatıda baygınlık geçirdi.

Çatıya çıkan polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan N.E.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, yaşanan olay sonrasında toplumun ruhsal sağlık konularına daha fazla önem vermesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı