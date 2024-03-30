- Gündem

İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda, merkez Onikşubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde bir şahısın intihar girişiminde bulunmasıyla polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi hayat kurtardı.

İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı mask
İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı
İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda, merkez Onikşubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde bir şahısın intihar girişiminde bulunmasıyla polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi hayat kurtardı.

İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, depremde yakınlarını kaybetmiş ve ailesiyle ayrı yaşadığı belirtilen 40 yaşındaki N.E., ruhsal bunalım yaşayarak 7 katlı ağır hasarlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı

Durumun vatandaşlar tarafından fark edilerek ambulans ve itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs ikna olmadı ve çatıda baygınlık geçirdi.

İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı

Çatıya çıkan polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan N.E.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, yaşanan olay sonrasında toplumun ruhsal sağlık konularına daha fazla önem vermesi gerektiği vurgulandı.

İntihar girişimi: Şahıs çatıda baygınlık geçirdi, kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kahramanmaraş, Onikşubat, Hacı Bayram Veli Mahallesi, İNTİHAR GİRİŞİMİ, Polis, itfaiye, Hasarlı bina, deprem, ruhsal bunalım

30 Mar 2024 - 23:55 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL