Motosiklet kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Adana’da bir yaşlı adamın yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzücü bir kaza meydana geldi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, caddeden karşıya geçmeye çalışan Tahsin Atik’e, yabancı uyruklu Abdülaziz S. kontrolündeki 01 MB 4892 plakalı motosiklet çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Atik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Atik’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Bu üzücü olayın ardından, vatandaşların trafik kurallarına uyarak daha dikkatli olmaları ve güvenliğe daha fazla önem vermeleri çağrısı yapıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı