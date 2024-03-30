Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı

Elazığ'da gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya da dahil çevre illerden hissedilen deprem, 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sivrice'de oldu. Uzman isimler, yaşanan bu sarsıntıyı değerlendirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19741958/elazigda-47lik-deprem-malatya-da-hissetti-depremin-4-yilinda-korkutan-artci



Diyanet’ten iftar haberine sert yanıt! Malatya’da “mükellef sofra” tartışması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet’in Malatya’da verdiği iftarda depremzedelerin orucunu çadırda, Diyanet yöneticileri ve özel davetlilerin ise lüks salonda açtığı iddialarına yönelik haberi yalanladı. Yapılan açıklamada, depremzedeler için “plastik yoğurt kaplarına doldurulan soğumuş makarnayı yediler” iddiasının asılsız olduğu ifade edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19743835/diyanetten-iftar-haberine-sert-yanit-malatyada-mukellef-sofra-tartismasi



Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinde hem evlerini hem de ahırlarını kaybeden Mişe ailesi, hayvanlarının soğukta zarar görmemesi için onları sattı. Ellerine geçen para ile ayaklarını yerden kesecek bir araba almak isteyen aile, elde avuçta ne varsa dolandırıcılara kaptırdı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19744772/depremzede-aile-varini-yogunu-dolandiricilara-kaptirdi



1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat Gözler kademeli emeklilikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli emeklilikle ilgili söylediklerinin ardından kulislerde hareketlilik başladı, bazı tablolar gündeme düştü. Bu kapsamda ‘kademeli emeklilik çıkacak mı, yaş ve prim tablosu nasıl?’ gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte cevabı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19745533/1999-2008-arasindaki-sigortalilar-dikkat-gozler-kademeli-emeklilikte



Naci Görür ve Mehmet Önal yorumladı: Elazığ artçısı bölgeyi nasıl etkileyecek?

Komşu şehir Elazığ’da gece saatlerinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem, 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sivrice'de oldu. Bazı uzman isimler bunun 2020 Elazığ-Malatya depreminin artçısı olduğunu söylerken, bazı isimler ise “bekleyip göreceğiz” yorumunda bulundu. İşte Prof. Dr. Naci Görür ve bölge jeolojisine oldukça hakim olan Prof. Dr. Mehmet Önal’ın yorumları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19746272/naci-gorur-ve-mehmet-onal-yorumladi-elazig-artcisi-bolgeyi-nasil-etkileyecek



Malatya’da yeni kura çekimi: Daireler 10 gün içinde teslim edilecek

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yapılan evlerin 1. etabı hak sahiplerine teslim edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından burada boş olan daireler için de kura çekimi yapılması kararı verildi. İşte kura çekiminin yapılacağı tarih ve kaç dairenin teslim edileceğine dair tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19747667/malatyada-yeni-kura-cekimi-daireler-10-gun-icinde-teslim-edilecek