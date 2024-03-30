- Yaşam

Bugün Malatya’da neler oldu?

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Malatya’da bugün neler oldu? 30 Mart 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bugün Malatya’da neler oldu? mask
Bugün Malatya’da neler oldu?
Bugün Malatya’da neler oldu?
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Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Elazığ'da 4.7'lik deprem: Malatya da hissetti Depremin 4. yılında korkutan artçı

Elazığ'da gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya da dahil çevre illerden hissedilen deprem, 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sivrice'de oldu. Uzman isimler, yaşanan bu sarsıntıyı değerlendirdi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19741958/elazigda-47lik-deprem-malatya-da-hissetti-depremin-4-yilinda-korkutan-artci

Bugün Malatya’da neler oldu?


Diyanet’ten iftar haberine sert yanıt! Malatya’da “mükellef sofra” tartışması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet’in Malatya’da verdiği iftarda depremzedelerin orucunu çadırda, Diyanet yöneticileri ve özel davetlilerin ise lüks salonda açtığı iddialarına yönelik haberi yalanladı. Yapılan açıklamada, depremzedeler için “plastik yoğurt kaplarına doldurulan soğumuş makarnayı yediler” iddiasının asılsız olduğu ifade edildi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19743835/diyanetten-iftar-haberine-sert-yanit-malatyada-mukellef-sofra-tartismasi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Depremzede aile varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinde hem evlerini hem de ahırlarını kaybeden Mişe ailesi, hayvanlarının soğukta zarar görmemesi için onları sattı. Ellerine geçen para ile ayaklarını yerden kesecek bir araba almak isteyen aile, elde avuçta ne varsa dolandırıcılara kaptırdı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19744772/depremzede-aile-varini-yogunu-dolandiricilara-kaptirdi

Bugün Malatya’da neler oldu?


1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat Gözler kademeli emeklilikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli emeklilikle ilgili söylediklerinin ardından kulislerde hareketlilik başladı, bazı tablolar gündeme düştü. Bu kapsamda ‘kademeli emeklilik çıkacak mı, yaş ve prim tablosu nasıl?’ gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte cevabı…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19745533/1999-2008-arasindaki-sigortalilar-dikkat-gozler-kademeli-emeklilikte

Bugün Malatya’da neler oldu?


Naci Görür ve Mehmet Önal yorumladı: Elazığ artçısı bölgeyi nasıl etkileyecek?

Komşu şehir Elazığ’da gece saatlerinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem, 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sivrice'de oldu. Bazı uzman isimler bunun 2020 Elazığ-Malatya depreminin artçısı olduğunu söylerken, bazı isimler ise “bekleyip göreceğiz” yorumunda bulundu. İşte Prof. Dr. Naci Görür ve bölge jeolojisine oldukça hakim olan Prof. Dr. Mehmet Önal’ın yorumları…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19746272/naci-gorur-ve-mehmet-onal-yorumladi-elazig-artcisi-bolgeyi-nasil-etkileyecek

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’da yeni kura çekimi: Daireler 10 gün içinde teslim edilecek

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yapılan evlerin 1. etabı hak sahiplerine teslim edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından burada boş olan daireler için de kura çekimi yapılması kararı verildi. İşte kura çekiminin yapılacağı tarih ve kaç dairenin teslim edileceğine dair tüm detaylar…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19747667/malatyada-yeni-kura-cekimi-daireler-10-gun-icinde-teslim-edilecek

Bugün Malatya’da neler oldu?

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30 Mar 2024 - 22:30 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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