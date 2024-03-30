Uyuşturucu ticareti yapan şahıs gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.
Emirefendi Mahallesi'nde M.K. isimli bir şahsın valizinde gerçekleştirilen aramada 728 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda M.K. adlı şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma ise devam ediyor. Emniyet güçleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.