Gaziantep'te göçmen faciası: Havasız kalan göçmenlerden 2'si hayatını kaybetti

Gaziantep'te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Tanker içerisinde havasız kalan göçmenlerden 2'si hayatını kaybederken 7'sinin durumunun ağır olduğu tespit edildi. Toplam 43 düzensiz göçmenin de sağ ele geçirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi yakınlarındaki uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre, şüphe üzerine uygulama noktasında durdurulan 31 B 6316 plakalı bir firmaya ait yakıt tankerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda tanker içerisinde 52 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerden 2'si ölü, 7'si ağır yaralı, 43'ü sağ ele geçirildi

Tankerde ele geçirilen düzensiz göçmenlerden bazılarının havasızlık nedeniyle baygın halde olması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise durumunun ağır olduğu tespit edildi. Durumu ağır olan düzensiz göçmenler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tanker sürücüsü gözaltına alındı

Yakıt tankeri sürücüsü ile beraber 2 kişi gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı