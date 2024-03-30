Arazi anlaşmazlığından kaynaklanan silahlı kavgada 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Dibek Mahallesi'nde iftar vaktinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında silahlı bir kavga çıktı.

Olayda Ramazan Ö. adlı bir kişi hayatını kaybederken, Sıddık Ö., Mert Ö. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çıkan kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki diğer hastanelere sevk edildi. Ne yazık ki, yaralılardan Ramazan Ö., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer dört yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı mahallede önlemlerini artırdı. Şu anda olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmış durumda. Bu üzücü olay, arazi anlaşmazlıklarının bazen ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı