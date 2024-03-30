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30 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

30 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti mask
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Malatya’da bugün 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sadiye Işık’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,


75 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Emiş Özkahraman’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,

24 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Onur Karagöz’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.”
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30 Mar 2024 - 21:33 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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