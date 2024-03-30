Malatya’da yeni kura çekimi: Daireler 10 gün içinde teslim edilecek

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yapılan evlerin 1. etabı hak sahiplerine teslim edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından burada boş olan daireler için de kura çekimi yapılması kararı verildi. İşte kura çekiminin yapılacağı tarih ve kaç dairenin teslim edileceğine dair tüm detaylar…

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Şehit Fevzi Mahallesi için bir müjde paylaştı.

KAÇ DAİRE VERİLECEK?

Milletvekili Babacan,

“Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yapılan evlerin 1. etabı hak sahiplerine teslim edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüştük. Burada boş kalan 178 daire, yine aynı mahallede rezerv alan kapsamında kentsel dönüşümde 2. etap olarak düşündüğümüz bölgeden vatandaşlarımıza kura ile verilecek”

diye konuştu.

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? KURA ÇEKİM TARİHİ

Buna göre kuralar 4 Nisan Perşembe günü çekilecek, evler de bayramdan önce sahiplerine teslim edilecek.

Babacan,

“Bu süreçte yoğun emek harcayan İlçe Başkanımız Basri Kahveci'ye hassaten teşekkürlerimle. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun”

ifadelerini de aktardı.