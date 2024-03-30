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Sivasspor, Fatih Karagümrük’e hazırlanıyor

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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Fatih Karagümrük’e hazırlanıyor mask
Sivasspor, Fatih Karagümrük’e hazırlanıyor
Sivasspor, Fatih Karagümrük’e hazırlanıyor
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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Fatih Karagümrük’e hazırlanıyor

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşusu ve pas çalışmaları yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor ile Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Fatih Karagümrük’e hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# sivasspor, fatih karagümrük, maç, hazırlık, antreman, Bülent Uygun

30 Mar 2024 - 20:55 - Spor

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