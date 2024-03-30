Malatya’da otomobil ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Malatya’da Sivas yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Malatya-Sivas yolu DSİ mevkiinde meydana geldi. Saat 18.55 sıralarında sürücü E.K. (30), otomobili ile Malatya istikametinden Sivas istikametine seyir halindeydi. DSİ mevkiine geldiği esnada sol arka kısmında yine aynı istikamete seyreden motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisi ile otomobil ve motosiklet orta refüje savruldu.

Kazada 40 yaşındaki motosiklet sürücüsüK.A. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye sevk edilirken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.