Malatya’da 2 hafif ticari aracın çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eski SSK kavşağı istikametinde yaşanan kazada 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kazada 1 kişinin yaralandığı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralının hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.