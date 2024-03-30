- Asayiş

2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da 2 hafif ticari aracın çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı mask
2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı
2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da 2 hafif ticari aracın çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eski SSK kavşağı istikametinde yaşanan kazada 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kazada 1 kişinin yaralandığı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralının hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, malatya asayi, kaza, trafik kazası, yaralı, yeşilyurt, Özalper Mahallesi

30 Mar 2024 - 20:42 Malatya- Asayiş

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL