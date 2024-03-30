Malatya’da 2 hafif ticari aracın çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eski SSK kavşağı istikametinde yaşanan kazada 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kazada 1 kişinin yaralandığı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralının hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.