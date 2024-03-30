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2 çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı

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Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da, bugün araç termometreleri 35 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın etkisini artırdığı kentte, 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.

2 çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı mask
2 çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı
2 çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı
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Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da, bugün araç termometreleri 35 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın etkisini artırdığı kentte, 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.

2 çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı

Ancak bir süre sonra çocuklar, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediler.

Olay yerine gelen vatandaşlar, hemen sulama kanalına atlayarak çocukları kurtardı. Çocukların sağlık durumunu kontrol etmek için çağrılan sağlık ekipleri, 2 çocuğu ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemede, çocuklardan birinin terliğinin kanal kenarında kaldığı tespit edildi. Bu durum, çocukların suya girmesinin risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

2 çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı

Adana'da sıcak hava dalgasının etkisi altında olan bölgelerde vatandaşların, özellikle sulama kanalları gibi su birikintilerine girmemeleri konusunda uyarılar yapılıyor. Bu tür riskli alanlarda güvenlik tedbirlerinin alınması ve çocukların dikkatli bir şekilde gözetilmesi gerekiyor.

2 çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Türkiye, Adana, sıcaklık, Çocuk, sulamak kanalı, Yüreğir

30 Mar 2024 - 20:38 - Asayiş

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