2 çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da, bugün araç termometreleri 35 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın etkisini artırdığı kentte, 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.

Ancak bir süre sonra çocuklar, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediler.

Olay yerine gelen vatandaşlar, hemen sulama kanalına atlayarak çocukları kurtardı. Çocukların sağlık durumunu kontrol etmek için çağrılan sağlık ekipleri, 2 çocuğu ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemede, çocuklardan birinin terliğinin kanal kenarında kaldığı tespit edildi. Bu durum, çocukların suya girmesinin risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'da sıcak hava dalgasının etkisi altında olan bölgelerde vatandaşların, özellikle sulama kanalları gibi su birikintilerine girmemeleri konusunda uyarılar yapılıyor. Bu tür riskli alanlarda güvenlik tedbirlerinin alınması ve çocukların dikkatli bir şekilde gözetilmesi gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı