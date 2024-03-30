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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, RAMS Başakşehir, maç, hazırlık, antreman, Fernando Santos

30 Mar 2024 - 20:35 - Spor

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