Telefon dolandırıcılığı operasyonu: Şahıslar yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşlı bir kadını telefonla arayarak dolandıran şahıslar, Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Refia O.'yu telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak kadından evdeki altınları vermelerini istediler. Kadının yaklaşık 400 bin TL nakit parayı ve altınlarını alan şahıslar, daha sonra altınları bozdurmak ve parayı yurt dışına çıkarmak amacıyla Bursa'nın Karacabey ilçesine gelmişlerdi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla S.A. (20) ve S.A. (19) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda, yaşlı kadına ait olan yaklaşık 400 bin TL nakit para, altın zincir kolye, Adana burma bilezik, cumhuriyet altın, ata altın ve lale tura altın ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve çalınan eşyalar, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu operasyonla birlikte, telefon dolandırıcılığına karşı önemli bir adım atılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı