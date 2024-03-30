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Forex dolandırıcılığı operasyonu: 5 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, "Forex" yatırımı adı altında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik önemli bir adım atıldı.

Forex dolandırıcılığı operasyonu: 5 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı mask
Forex dolandırıcılığı operasyonu: 5 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı
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Elazığ merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, "Forex" yatırımı adı altında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik önemli bir adım atıldı.

Forex dolandırıcılığı operasyonu: 5 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı

Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Forex dolandırıcılığı operasyonu: 5 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında, Elazığ merkez olmak üzere Muğla, Çankırı, Siirt ve Mersin'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarma'daki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin ise adli süreçleri devam etmekte. Bu operasyonla birlikte, Forex dolandırıcılığına karşı mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Mar 2024 - 20:28 - Asayiş

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