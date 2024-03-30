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Malatya'da ulaşım ücretsiz olacak

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MOTAŞ, seçim tedbirleri kapsamında tüm araçların yarın saat 05.00'te seferlerine başlayacağını, ayrıca seçmen kağıdı gösterenlere ücretsiz hizmet verileceğini duyurdu.

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MOTAŞ, seçim tedbirleri kapsamında tüm araçların yarın saat 05.00'te seferlerine başlayacağını, ayrıca seçmen kağıdı gösterenlere ücretsiz hizmet verileceğini duyurdu.

MOTAŞ, araç seferlerinin yarın ücretsiz olacağını duyurdu.

MOTAŞ tarafından yapılan açıklamada,

"Sayın yolcularımızın dikkatine! Seçim tedbirleri kapsamında tüm araçlarımız pazar günü saat 05.00'te sefere başlayacaktır"

denildi.

Açıklamanın devamında,

"Seçmen kağıdını gösterenlere araçlarımız ücretsiz hizmet verecektir"

ifadesi de yer aldı. 
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30 Mar 2024 - 20:11 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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