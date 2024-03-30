Naci Görür ve Mehmet Önal yorumladı: Elazığ artçısı bölgeyi nasıl etkileyecek?

Komşu şehir Elazığ’da gece saatlerinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem, 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sivrice'de oldu. Bazı uzman isimler bunun 2020 Elazığ-Malatya depreminin artçısı olduğunu söylerken, bazı isimler ise “bekleyip göreceğiz” yorumunda bulundu. İşte Prof. Dr. Naci Görür ve bölge jeolojisine oldukça hakim olan Prof. Dr. Mehmet Önal’ın yorumları…

Elazığ'da gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya da dahil çevre illerden hissedilen deprem, 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Sivrice'de oldu.

Edinilen bilgilere göre, deprem gece saat 03.25'te oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Elazığ Sivrice Sürek merkezli deprem 4.7 büyüklüğündeydi. Depremin derinliği ise 5 kilometreydi.

NACİ GÖRÜR NE DEDİ?

Depremi değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Sürek-Sivrice/Elazığ’da 4,7 deprem oldu. Deprem Hazar Gölünün güneyinde ve DAF zonu içerisinde. Son 2020 depremi de bu yörede olmuş belirli ölçüde Sivrice-Malatya arasını kırmıştı. Bu ve önceki depremleri düşününce bölgede daha büyük deprem beklemiyorum. Geçmiş olsun”

ifadelerinde bulundu.

MEHMET ÖNAL’IN YORUMU: ARTÇI MI, DEĞİL Mİ?

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal ise,

“Bugün Surek-Sivrice Elazığ'da olan 4.7 büyüklüğündeki deprem Palu segmentinin güneybatı ucunda oldu”

dedi.

Bir takipçisinin “Artçı mı yani hocam?” sorusuna Önal, “Bekleyip göreceğiz” cevabını verdi.

BAŞKA BİR DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Bilim Rehberi de konuya ilişkin,

“Sivrice depreminin (6.8mw) artçısı diye nitelediğimiz bir deprem meydana geldi. Elazığ bar seviyesi yüksek demiştik. Beklenen depremler. Geçmiş olsun. Bu tip artçılar hiçbir yeri deprem niteliğinde tetiklemez”

yorumunda bulundu.