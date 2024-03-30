Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı: Endometriozis hakkında bilgilendirme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, endometriozis ve endometrioma (çikolata kisti) hakkında önemli bilgiler verdi.

Endometriozis, rahmin içini döşeyen dokunun rahmin dışında bulunması durumudur. Prof. Dr. Çetinkaya, bu hastalığın üreme çağındaki kadınların yaklaşık %10'unda görüldüğünü ve tanısının adet döneminin ilk gününde şiddetli ağrılarla belirlendiğini belirtti.

Hastalığın sebepleri hakkında net bilgiler olmamakla birlikte, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkili olabileceğini söyledi. Endometriozisin yaygın bulunduğu bölgeler arasında karın zarı, yumurtalıklar, vajina arka duvarı, idrar torbası ve bağırsaklar olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, nadiren göğüs boşluğunda ve diyaframda da görülebileceğini ekledi.

Endometriozisin belirtileri arasında ağrılı adet dönemi, ağrılı ovulasyon, anormal kanamalar, kronik pelvik ağrı ve infertilite bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Çetinkaya, tanının genellikle ultrasonografi ve MR gibi yöntemlerle konulduğunu açıkladı.

Tedavi seçenekleri hakkında konuşan Prof. Dr. Çetinkaya, hastalığın kesin bir tedavisinin olmadığını ancak tıbbi tedavi ve hormonal baskılama ile kontrol altında tutulabileceğini ifade etti. Cerrahi müdahalenin ise endometriozis odaklarının çıkarılmasında etkili olduğunu ancak hastalığın tekrarlama riski olduğunu belirtti.

Son olarak, gebelik döneminin hastalığın semptomlarını azaltabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Çetinkaya, ancak bu durumun hastalığı tamamen tedavi etmediğini ve kesin bir tedavi olmadığını belirtti. Ayrıca, endometriozisli kadınların yumurtalık kanseri açısından daha yüksek risk altında olduğunu, ancak bu riskin çok düşük olduğunu da ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı