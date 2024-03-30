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Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybederken altı kişi yaralandı.

Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı mask
Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı
Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybederken altı kişi yaralandı.

Kazanın detayları şu şekilde:

Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde Karaburun köyü çıkışında yaşanan kaza, Mahmut S. yönetimindeki 01 AGM 34 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan C. idaresindeki 02 AEF 657 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşti.

Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Kazada, otomobillerde bulunan sürücülerle birlikte Mahmut C. (02 plakalı araçta yolcu olarak), Derya K., Ali K., Canel Karakurd ve Alperen K. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Ancak, 2 yaşındaki Alperen K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise durumlarının ağırlığı sebebiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Mar 2024 - 16:32 - Asayiş

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