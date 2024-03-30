Gölbaşı'nda trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybederken altı kişi yaralandı.

Kazanın detayları şu şekilde:

Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde Karaburun köyü çıkışında yaşanan kaza, Mahmut S. yönetimindeki 01 AGM 34 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan C. idaresindeki 02 AEF 657 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazada, otomobillerde bulunan sürücülerle birlikte Mahmut C. (02 plakalı araçta yolcu olarak), Derya K., Ali K., Canel Karakurd ve Alperen K. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Ancak, 2 yaşındaki Alperen K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise durumlarının ağırlığı sebebiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı