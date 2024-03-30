LÖSEV, Lösante Hastanesi’ne ruhsat istiyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Malatya’da üyeleri ile bir araya gelerek vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda BUSABAH’a bir ziyaret gerçekleştiren LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Zeynep Uzun ve LÖSEV Aktif İletişim Personeli Özlem Selvi, LÖSEV olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

LÖSEV olarak Malatya ile birlikte Türkiye genelinde birçok kişiye ulaşmayı hedeflerine vurgu yapan Zeynep Uzun, LÖSEV’in kanser hastası çocuklarla birlikte yetişkinlere de destek sunduğunun altını çizdi.

“BİZİ HALA BİLMEYEN BİRÇOK İNSAN VAR”

LÖSEV’in sadece çocuklara değil aynı zamanda yetişkin kanser hastalarına da destek verdiğini söyleyen LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Zeynep Uzun,

“LÖSEV, 1998 yılında Lösemili Çocuklar Vakfı olarak kuruldu. Sadece lösemili çocuklara destek iletiliyordu. Ama şu anda artık 26. yılımıza girdik ve yetişkin kanser hastalarına da destek veriyoruz. Bu anlamda il ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü şu anda sadece Ankara dahil 9 ilde irtibat ofisimiz bulunuyor. Aslında geçen sene Malatya'da bir ofis açmak istemiştik ama ne yazık ki depremden sonra planlar değişti. Türkiye'nin dört bir yanında bize kayıtlı şu anda 85 bine aşkın aile var. Bizi hala bilmeyen birçok insan var. Sadece lösemili çocuklara destek veriyoruz sanıyorlar. Ama yetişkin ve diğer kanser tiplerine de aslında destek iletiyoruz. Bunlar hem maddi hem manevi hem de sosyal destekler oluyor. Yani psikolojik anlamda da sadece destek alan aileler var”

şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ DOLAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Löseminin tedavisi çok pahalı bir kanser türü olduğunu kaydeden LÖSEV aktif iletişim personeli Özlem Selvi ise,

“Löseminin tedavisi çok pahalı ve biz Ankara'da LÖSANTE hastanemizde çocuklara ücretsiz tedavi sağlıyoruz. Aynı zamanda orada kalacak yer de sağlıyoruz. Dolayısıyla ailelerimizin bir korkusu olmadan bize güvenip sadece tedavi almak için Ankara’ya gelmelerini istiyoruz. Burada tedaviye başlamadan tanı alındığı anda bize ulaşıp gelip yardım etmek istiyoruz. Bunun dışında da Ramazan ve kurban dönemleri aslında bizim en çok bağış topladığımız dönemler. Bu bağışları biz tamamen çocuklara kullandığımız için bu kampanyada görünür olmak bizim için çok önemli”

ifadelerine yer verdi.

“HASTANEMİZE TAM RUHSAT VERİLMİYOR”

Lösemili hastaların tedavisinin gerçekleştirildiği LÖSANTE Hastanesi hakkında bilgi veren Zeynep Uzun,

“Ankara’da bulunan LÖSANTE Hastanemizde kanser için bir aşı çalışması sürdürülüyor. Ama maalesef hastanemize tam ruhsat verilmiyor. Bu anlamda biraz engelleniyoruz. Bundan dolayı bizi arayıp çok reddettiğimiz aile oldu. Yatak kapasitesinden dolayı. Boş yatak var ama kullanıma açık olmadığı için diğer yataklar da dolu olduğu için maalesef reddettiğimiz aileler oldu. Bunun olmaması lazım. Çünkü bir köyümüz var. Hastaneye 15 dakika uzaklıkta mesafede. Malatya ve Mardin gibi uzak yerlerden annesi çocuğunu alıp geliyor. Çünkü eşinin çalışması lazım. Geldiklerinde kalacak yerleri yok. Hem bizim köyümüzde konaklıyorlar hem de oradan LÖSANTE Hastanesi’ne götürüp, tedavi edip tekrar akşam odasına gidiyor. Aslında böyle bir hizmet varken orada o köy ortamı varken hem anne için hem çocuk için böyle bir sağlık hizmeti varken bu engelleniyor”

diye konuştu.

“KANSER HASTALARIMIZA HARCANIYOR”

LÖSEV’in, ‘LSV Dükkan’ uygulaması hakkında bilgi veren Özlem Selvi ise,

“LÖSEV'in bir de LSV dükkan şeklinde annelerimizin ürettiği ürünleri sattığı bir dükkanı var. Burada tamamen lösemili çocukların annelerinin kendi elleriyle ürettiği ve doğal ürünler satılıyor. Zaten köyümüzde olan İzmir Seferihisar'daki mandalinalarımızı satıldığı bir dükkan. O dükkanın gelirleri de tamamen çocuklarımıza ve yetişkin kanser hastalarımıza harcanıyor. Köyümüze gidiyor. Hiçbir şekilde geliri vakfa kalmıyor. Aynı zamanda ailelerinize aslında bir istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Annelerimiz oradaki işlerini bırakıp geldiğinde Ankara'da çalışacak. En azından kafalarını dağıtacak bir aktivite arıyorlar. Bu LSV dükkan anneleri de aslında bir komin oluşturdu orada. Hem arkadaşlar hem çalışıyorlar. Hem ürettikleri ürünler bir çark gibi tekrar kendilerine dönüyor. O yüzden çok mutlu oldukları bir durum. Ankara'da olmayan, şehir dışındaki ailelerimizde, isteyenlerde lsvdukkan.com’dan bizim ürünlerimizi satın alıp oradan bağış yapmış olabilirler”

açıklamasında bulundu.

Kaynak: BUSABAH gazetesi