Edirne ve Tekirdağ dikkat!

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.



TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Erikli bölgesine,

2 Nisan Salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında Uzunköprü ilçesine bağlı Ömerbey Köyü, Başağıl Köyü, Malkoç Köyü bölgesine bölgelerine,

2 Nisan Salı günü09.00-15.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Erikli bölgesine,

2 Nisan Salı günü09.30-10.30 saatleri arasında Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır Köyü, Tuğlalık Köyü, SaksağanKöyü bölgesine bölgelerine,

2 Nisan Salı günü12.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karaağaç bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

TEKİRDAĞ’DA KESİNTİ

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:

2 Nisan Salı günü 01.00-03.30 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy, Cumhuriyet, Merkez, Kızılpınar, Yıldırım Beyazıt bölgelerine,

2 Nisan Salı günü 01.00-02.00 saatleri arasında Çorlu ilçesine bağlı Merkez, Hıdırağa, Silahtarağa bölgelerine,

2 Nisan Salı günü 01.00-02.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Merkez, Velimeşe Osb bölgelerine,

2 Nisan Salı günü 09.00-17.00 saatleri arasında Çorlu ilçesine bağlı Merkez, Muhittin bölgelerine,

2 Nisan Salı günü 10.00-13.00 saatleri arasında Malkara ilçesine bağlı İbrice, Merkez bölgelerine,

2 Nisan Salı günü 10.00-13.00 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon, Merkez bölgelerine,

2 Nisan Salı günü 12.00-13.00 saatleri arasında Çorlu ilçesine bağlı Seymen, Merkez bölgelerine,

2 Nisan Salı günü 13.00-14.00 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt, Merkez, Gazi Osman Paşa bölgelerine,

2 Nisan Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Çorlu ilçesine bağlı Merkez, Seymen bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.