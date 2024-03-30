Sivas ve Şanlıurfa’da geniş çaplı kesinti yaşanacak

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas ve Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta ve Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi!

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Gürün ilçesine bağlı Yeşildere Köyü bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Bayat Köyü, Nevruz Köyü bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kangal ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Divriği ilçesine bağlı Susuzören Köyü, Uluçayır Köyü, Gökçebel Köyü, Ürük Köyü, Mursal Köyü, Mursal Köyü Dişler Mezra, Mursal Köyü Mıkaıl Mezra, Mursal Köyü Çokmeşat Mezra, Dedeler Kömür Ocağı, Mursal Avea Turkcell Tr, Mursal Vadafone Gsm, Mursal Dsı bölgelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.



ŞANLIURFA’DA KESİNTİ

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

1 Nisan Pazartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Yeni, Süleymanşah, Hürriyet, Turgut Özal, Yeni, Süleymanşah, Atatürk, Bulutlu, Seyrantepe, Tuzluca, Akdiken, Bulutlu, Akçaköy, Ohali, Büyüktaş, Bilgili, Gökçe, Gözcü, Özlüce, Batıkonacık, Ortakonacık, Doğukonacık bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Ziyaret, Çiçekalan, İncirlidere, Aşağı Kuyucak, Duyduk, Akarçay, Aşağıeşme, İncirli, Konak, Güzelyurt, Göktepe, Düzlüce, Saha bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Gerdek bölgesine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal, Yenişehir, Adnan Menderes, Selahaddin Eyyübi, Yenişehir, Aktepe, Damlacık, Aşağıdoruklu, Gültepe, Yukarıdoruklu, Aydın, Aydoğdu, Yüksektepe, Ensar, Seydo Atilla, Büyükçaylı bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yusuf, Taşlıca, Turluk, Bozhöyük, Kap, Karaman, Yediyol, Yardımcı, Ovabeyli, Başgöze, Uğurlu, Sultantepe, Zeynepköy, Osmanlı, Mil, Dernek, Yanıkçöğür, Ortahemedan, Kızılkuyu, Ulak, Altınbaşak, Atlıkonak, Yukarıhemedan, Aşağıhemedan, Göldere, Yukarıçaykuyu, Çalışkanlar, Bakışlar, Kubacık, Beşat, Umuroba, Mihraplı, Vergili, Dolutepe, Akören, Mance, Akşemsettin, Dedeosman, Buhara, Haleplibahçe bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Ovabeyli, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Zeynepköy, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Güngören, Kırmıtlı, Yardımlı, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Savacık, Küçükminare, Giyimli, Buğdaytepe, Bükdere, Miyanlı bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Buğur, Kuskunlu, Çimdeli, Karacurun, Bahçelievler, Yeni, Ağveren bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.30-16.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya, Ali Baba bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Yoğunca, Yenişehir, Karakeçi, Deliktaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Sabancı, Karakeçi, Sarıören, Keş, Ortanca, Karpuzcu, Gerçek, Yoğunca, Ayvanat, Şirinkuyu, Yenişehir, Arabuk, Şekerli, Taşlı, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Oyman, Üstüntaş, Gözelek, Hayriye, Fırat, Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Taşağıl, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Büyükoba, Gözcek, Azıklı, Kalemli, Benek, Bozlak, Beybaba, Kuşlugöl, Erbey, Çeltik, Kavalık, Kargalı, Beyçeri, Önder, Çanakçı, Çaylarbaşı, Gözelek, Karakoyun bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-15.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Aydın, Aşağıoylum bölgelerine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-15.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Anıt, Nergizli, Yaban, Bakımlı, İncirli, Bozca, Karakuzu, Mehmetçik, Türkeli, Yukarıbağ, Dedeköy, Taşyaka, Dinçkök, Eser, Büyükçavuş, Dinçkök, Büyükmutlu, Elgün, Ulaklı, Alakonak, Göktepe, Sevgili, Yeşilalıç, Yolbilen, Karataş, Ekinciler, Övüncük, Yenişehir, Gönüllü, Nergizli, Bakımlı, Üçgül, Türkeli, Dinçkök, Arıtır, Altınbaşak, Gözeli, Yeşildurak, Eyyüpnebi, Tunçbilek, Kervansarayı, Arısu bölgelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.