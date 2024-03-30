Malatya’da UNESCO destekli sempozyum

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin ev sahipliğinde ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun desteğiyle II. Uluslararası Geriatri ve Gerontoloji Buluşmaları Sempozyumu, Afet Gerontolojisi: Afetlerde Geriatristlerin ve Gerontologların İş Birliği temasıyla başarıyla gerçekleşti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğiyle düzenlenen, ev sahipliğini Malatya Turgut Özal Üniversitesinin üstlendiği ve iki gün süren II. Uluslararası Geriatri ve Gerontoloji Buluşmaları Sempozyumu "Afet Gerontolojisi: Afetlerde Geriatristlerin ve Gerontologların İş Birliği" temasıyla gerçekleşti. Bu önemli etkinliğin açılışında, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları ve Japon Müzik ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Atsuko Suetomi bir müzikal performans sergiledi. Ardından, Rektörümüz Prof. Dr. Recep Bentli, J.F. Oberlin Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Hisao Osada, Simon Fraser Üniversitesi Gerontoloji Bölümünden Dr. Gloria Margaret Gutman ve Türk Akademik Geriatri Derneğinden Prof. Dr. Teslime Atlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şahin Direkel, sempozyum yürütücüsü Doç. Dr. Neşe Karakaş ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Orhan Koç konuşmalarını gerçekleştirdi.

YAŞLI NÜFUSU %10’UN ÜZERİNDE

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Recep Bentli,

“Bildiğiniz gibi Türkiye’de artık Avrupa’daki ve gelişmiş ülkelerdeki gibi yaşlı nüfusu %10’un üzerinde olan bir ülke artık. Yaşlı nüfusun artması ile birlikte gerontoloji ve geriatri alanları da son yıllarda Türkiye’de hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizde yaşlıların ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için birçok çalışma yürütülmektedir. Ancak bu çalışmaların daha da etkili hale gelmesi için gerontologlar ve geriatristler arasındaki iş birliği çok önemlidir. Bu noktada biz de üniversite olarak Türkiye’deki 2. Gerontolog- Geriatrist büyük buluşmasını gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”

ifadelerine yer verdi.

J.F. Oberlin Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Hisao Osada,

“Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Geriatri ve Gerontolojinin Buluşması ve Afet Gerontolojisi Sempozyumu açılışından dolayı sizleri tebrik ediyorum”

ifadelerine yer vererek başladığı açılış konuşmasında Japonya’da geçmiş yıllarda gerçekleşen depremler üzerinden örnekler vererek olumsuz etkilerin boyutunu anlattı.

21.YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREMLERİNDEN BİRİ

Prof. Dr. Hisao Osada,

“6 Şubat 2023’te Türkiye’nin güneydoğusunda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve bu depremin 21.yüzyılın en büyük depremlerinden biri olduğunu, çok büyük sayıda hasara yol açtığını ve hala yeniden inşa aşamasında olunduğunu duydum. Bu tür afetlerden çocuklar, yaşlılar ve engelliler ciddi şekilde etkilenmekte. Ben gerontoloji alanında uzmanlaştığım için afet anında yaşlıların özelliklerini anlayarak destek aranmasının önemli olduğuna inanıyorum”

sözlerini aktardı.

Simon Fraser Üniversitesi Gerontoloji Bölümünden Dr. Gloria Margaret Gutman,

“Afet konusu gerçekten de çok önemli bir konu. 2005’te Katrina Kasırgası yaşandığından bu yana yaşlıların acil ihtiyaçları konusunda sadece kadınlar ya da çocukların hayatlarını kaybetmediklerinin farkına vardık. Deprem ya da hava ile ilişkili afetlerde sadece çocuklar ciddi bir şekilde etkilenmiyor, hayatını kaybetmiyor. Yaşlılar da hayatını kaybetmekte. Özellikle de en çok savunmasız ve kırılgan olanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Fiziksel olarak da bilişsel olarak da bozukluğu bulunan yaşlılara daha fazla odaklanmamız gerekiyor”

ifadeleriyle açılış konuşmalarında yer verdi.



Konuşmalarına ülkemizde 65 yaş ve üzerindeki bireylerin toplam nüfusun %10.2’sini oluşturduğunu ve 9 milyon kişiye yaklaştığını belirterek başlayan Türk Akademik Geriatri Derneğinden Prof. Dr. Teslime Atlı,

“Nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Bunun gelişmişlik açısından çok iyi bir sonuç olduğunu söylemek çok doğru ama tabi ki artan yaşlı nüfus, giderek artan birtakım ihtiyaçları da beraberinde getirdiğinden bunlara da hazırlıklı olmak gerekiyor”

diye konuştu.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel,

“Yaşlı bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımı desteklenerek kendilerini daha iyi hissetmeleri sağlanmalıdır. Yaşlıların sosyal yaşama katılmasının arttırılması yaşam kalitesini arttıracak ve sosyal izolasyonu da aynı zamanda önlemiş olacaktır”

ifadelerine yer verdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 60+Tazelenme Üniversitesi Yürütücüsü Doç. Dr. Neşe Karakaş ise

“Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, uzmanlar ve sektör profesyonelleri ile 2. Uluslararası Geriatri ve Gerontoloji Buluşmaları Sempozyumunun açılışında bir araya gelmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sempozyum kapsamında afet durumlarında bu profesyonellerin nasıl iş birliği içerisinde olmaları gerektiğini ele alacak çok önemli bir platformdur. Yaşlı nüfus artış göstermektedir. Bu durum toplumlarımızın karşı karşıya oldukları zorlukların yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır”

diyerek açılış konuşmalarında yer aldı.

Son olarak konuşmalarını gerçekleştiren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Orhan Koç,

“Yaşlanan toplumda herkesin hazırlanması ve her kamu kurum ve kuruluşunun, yerel yönetimlerin, sivil toplumun, akademisyenlerin üzerine düşen görevleri yapmaları açısından çok ciddi çalışmalar yapılmakta”

ifadelerine yer verdiği konuşmaları ile açılış konuşmaları sona erdi ve sempozyumları yapıldı.

Sempozyumda, afetlerde yaşlı bireyleri desteklemek için geriatri ve gerontoloji alanlarındaki iş birliğinin önemi vurgulanarak, afetlere adaptasyon, yaşlıların afetler sırasında karşılaştıkları sağlık ve sosyal zorluklar, iklim değişikliğinin yaşlılar üzerindeki etkileri gibi konular derinlemesine incelendi.

Sempozyuma ülkemizin yanı sıra, Japonya, Fransa, Hindistan, İngiltere, Avusturya, Arjantin ve Almanya’dan katılımcı ve konuşmacılar da katıldı.

Kaynak: BÜLTEN