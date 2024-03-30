1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat Gözler kademeli emeklilikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli emeklilikle ilgili söylediklerinin ardından kulislerde hareketlilik başladı, bazı tablolar gündeme düştü. Bu kapsamda ‘kademeli emeklilik çıkacak mı, yaş ve prim tablosu nasıl?’ gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte cevabı…

3 Mart 2023’te çıkarılan yasa Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çok önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Yasa ile yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanındı. Tabi bu haktan 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlandı. 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise haktan yararlanamadı. Bu haberlerden sonra 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar da konuyu sıkı bir şekilde takip etme sürecine girdi.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli emeklilikle ilgili söylediklerinin ardından kulislerde hareketlilik başladı, bazı tablolar gündeme düştü.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık”

ifadelerinde bulunarak, kademeli emeklilik kulislerini hareketlendirdi.

İŞTE YAŞ VE PRİM TABLOSU

Peki, yaş ve prim tablosu nasıl? Bu sorunun cevabı TGRT’de yer alan yaş ve prim tablosu ile bir nebze olsun netleşti. İşte o tablo:

9 Eylül 1999 sonrası primi yatanlar |Kadınlar Yaş 43,| Prim günü 6.250 |Erkekler Yaş 45, Prim günü 6.250

2000 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 43, |Prim günü 6.325 | Erkekler Yaş 45,| Prim günü 6.325

2001 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 43, -Prim günü 6.400 |Erkekler Yaş 45, |Prim Günü 6.400

2002 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 43,| Prim Günü 6.475 |Erkekler Yaş 45, |Prim günü 6.475

2003 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 44,| Prim günü 6.550 | Erkekler Yaş 46,| Prim günü 6.550

2004 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 45, | Prim günü 6.625 |Erkekler Yaş 47,|Prim günü 6.625

2005 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 46 | Prim günü 6.700 | Erkekler Yaş 48,| Prim günü 6.700

2006 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 47,| Prim günü 6.775 | Erkekler Yaş 49, | Prim günü 6.775

2007 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 48, | Prim günü 6.850 | Erkekler Yaş 50, | Prim günü 6.850

2008 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 49, | Primi günü 6.925 | Erkekler Yaş 51| Prim günü 6.925