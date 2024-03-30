1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat Gözler kademeli emeklilikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli emeklilikle ilgili söylediklerinin ardından kulislerde hareketlilik başladı, bazı tablolar gündeme düştü. Bu kapsamda ‘kademeli emeklilik çıkacak mı, yaş ve prim tablosu nasıl?’ gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte cevabı…
3 Mart 2023’te çıkarılan yasa Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çok önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Yasa ile yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanındı. Tabi bu haktan 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlandı. 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise haktan yararlanamadı. Bu haberlerden sonra 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar da konuyu sıkı bir şekilde takip etme sürecine girdi.
Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli emeklilikle ilgili söylediklerinin ardından kulislerde hareketlilik başladı, bazı tablolar gündeme düştü.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık”
ifadelerinde bulunarak, kademeli emeklilik kulislerini hareketlendirdi.
İŞTE YAŞ VE PRİM TABLOSU
Peki, yaş ve prim tablosu nasıl? Bu sorunun cevabı TGRT’de yer alan yaş ve prim tablosu ile bir nebze olsun netleşti. İşte o tablo:
9 Eylül 1999 sonrası primi yatanlar |Kadınlar Yaş 43,| Prim günü 6.250 |Erkekler Yaş 45, Prim günü 6.250
2000 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 43, |Prim günü 6.325 | Erkekler Yaş 45,| Prim günü 6.325
2001 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 43, -Prim günü 6.400 |Erkekler Yaş 45, |Prim Günü 6.400
2002 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 43,| Prim Günü 6.475 |Erkekler Yaş 45, |Prim günü 6.475
2003 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 44,| Prim günü 6.550 | Erkekler Yaş 46,| Prim günü 6.550
2004 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 45, | Prim günü 6.625 |Erkekler Yaş 47,|Prim günü 6.625
2005 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 46 | Prim günü 6.700 | Erkekler Yaş 48,| Prim günü 6.700
2006 sonrası primi yatanlar| Kadınlar Yaş 47,| Prim günü 6.775 | Erkekler Yaş 49, | Prim günü 6.775
2007 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 48, | Prim günü 6.850 | Erkekler Yaş 50, | Prim günü 6.850
2008 sonrası primi yatanlar | Kadınlar Yaş 49, | Primi günü 6.925 | Erkekler Yaş 51| Prim günü 6.925
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.