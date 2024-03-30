Batman’da elektrik kesintisi saatler sürecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

1 Nisan Pazartesi günü 08.30-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Aşağı bölgesine,

1 Nisan Pazartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı İnanlı bölgesine,

1 Nisan Pazartesi günü 08.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Bağdu bölgesine,



1 Nisan Pazartesi günü 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akyürek, Meydan, Fatih, Sağlık, Bağlar, Pınarbaşı, Yeni Köy, Korik bölgelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.